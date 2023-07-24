В ГУР назвали повреждение Крымского моста существенным ударом по РФ

Так называемый Крымский мост является очень важным объектом для РФ, а его повреждение означает болезненный удар по врагу, заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий, сообщает Новое время.

Он напомнил, что строительство незаконного сооружения через Керченский пролив РФ начала после провала так называемого плана «новороссия», который предусматривал создание сухопутного коридора с территории РФ до полуострова в первые годы войны.

"[Крымский мост] - это стратегический объект, который обеспечивал российскую группировку войск сначала в Крыму, а сегодня обеспечивает всю южную группировку войск, которая находится и на полуострове, и на наших временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей" , — сказал Скибицкий.

По его словам, недавнее поражение крымского моста является «существенным ударом» по РФ, поскольку это нарушает линии снабжения российских оккупационных войск.

"Мост — это сложное сооружение, но возможность наносить [по нему] удары и препятствовать, прежде всего, логистическому военному обеспечению российских войск на нашей территории есть" , — сказал представитель ГУР.

С ночи, 17 июля, на Крымском мосту остановлено все движение: крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о "чрезвычайном событии", российские паблики пишут о взрывах и серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета моста. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения, а также восстановлении движения по одной ветке моста.