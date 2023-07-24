Пенсия-2023. Кто сможет получать дополнительные 837 грн и что для этого нужно

Одинокие пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, имеют право получать социальную помощь в сумме 40% прожиточного минимума, что в 2023 году составляет 837 грн, сообщает Новое время.

Такая норма действует в соответствии с Законом Украины О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий отдельным категориям лиц и решения правительства.

Кто сможет получать помощь

Пенсионеры, которые достигли 80 лет и не имеют трудоспособных родственников, нуждающихся в постороннем уходе, могут подать документы на оформление этой помощи.

Важным условием является получение пенсии по возрасту в Украине. Размер пособия составляет 40% от прожиточного минимума, то есть 837 гривен.

Заметим, что с повышением прожиточного минимума меняется и сумма доплаты.

Что необходимо для оформления помощи

Для того, чтобы подать заявку на получение помощи, нужно собрать пакет следующих документов:

— заявление;

— паспорт;

— идентификационный номер;

— выписка из Пенсионного фонда о том, что пенсионер не получает надбавку по уходу за пенсионером.

— заключение врачебно-консультативной комиссии (ВКК), в котором указано, что заявитель нуждается в постоянном постороннем уходе.

Чтобы получить помощь, нужно обратиться в управление социальной защиты населения по месту регистрации или по месту фактического проживания.

Консультацию по предоставлению такой помощи можно получить по номеру 044 289 87 89 89.