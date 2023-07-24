Россияне модернизировали более сотни ракет Х-22 – Гуменюк

Враг модернизировал более сотни ракет Х-22 в Х-32, по которым в ночь на 23 июля обстрелял Одессу. Об этом заявила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Имея на сохранении большие запасы ракет Х-22, они пытаются их улучшить, поскольку к этому моменту мы наблюдали их разрушение в воздухе. Понятно, что с начала полномасштабного вторжения они использовали достаточно большой заготовленный потенциал. К этому процессу они готовились, в отличие от Украины.

Они наращивали потенциал сознательно, увеличивали количество соответственно своих стратегических планов и сейчас, на сколько мне известно, речь идет о более сотне таких ракет" , - сказала она, отвечая на вопрос о количестве ракет Х-32, которые были модернизированы с Х-22.

Ракета Х-22 "Буря" - это советская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Ее создавали для поражения авианосцев и авианосных ударных групп, однако в 2022-2023 годах Х-22 стала орудием многочисленных военных преступлений. В частности, 14 января этого года ракета Х-22, выпущенная из российского бомбардировщика Ту-22М3, попала в жилой дом в Днепре.