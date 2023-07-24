В Южную Корею прибыла еще одна атомная субмарина США

В Военно-морских силах Сеулу сообщили о прибытии атомной субмарины Соединенных Штатов в Южную Корею в понедельник для пополнения запасов, сообщает Укринформ.

"Запад субмарины в порт предназначен для пополнения военных запасов во время выполнения оперативной задачи" , - заявили в ВМС Южной Кореи.

Военная лодка "Аннаполис" (USS Annapolis), субмарина типа "Лос-Анджелес", вошла в военно-морскую базу на южном острове Чеджу.

В ВМС страны добавили, что ключевой миссией атомной подводной лодки является проведение операций по противокорабельным и противолодочным боям.

Там также анонсировали, что по случаю прибытия субмарины "Аннаполис" будут проведены мероприятия по обмену и укреплению совместных оборонных отношений между странами, посвященные 70-летию альянса между Южной Кореей и США.

18 июля атомная подлодка ВМС США USS Kentucky с баллистическими ракетами класса "Огайо", способными нести ядерные боеголовки, на борту зашла в главную военно-морскую базу Южной Кореи в городе Пусан.

В ответ министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что визит атомной подлодки США в Южную Корею может подпадать под юридические условия для применения его страной ядерного оружия.