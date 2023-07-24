Минобороны: Критика контрнаступления ВСУ на Западе – это белый шум

Советник министра обороны Алексей Копытько призвал украинцев не подвергаться нагнетанию по поводу контрнаступления Сил обороны в западном информпространстве, и слушать тех, кто обладает необходимой полнотой информации по этому поводу, – топ-военных Запада, сообщает Лига.net.

Он напомнил, что глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, командующий армией Великобритании адмирал Тони Радакин и глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр одинаково высоко оценили результаты украинских войск в контрнаступлении.

Они единогласно заявили, что "украинская армия успешно решает сверхсложную задачу".

"Они понимают, в каких условиях приходится действовать (Силам обороны – Ред.). Все остальное – белый шум" , – написал Копытько в Facebook.

По словам советника Резникова, западные анонимы, политики и другие комментаторы, критикующие темпы контрнаступления, не располагают достаточной информацией о ситуации на фронте, а просто "пытаются создать определенные настроения в обществе".

В связи с чем Копытько призвал украинцев не поддаваться этому.

Он объяснил, что украинское командование адаптирует тактику в зависимости от ситуации, и это правильно, поскольку "было бы настоящей бедой, если бы после осознания масштаба минных полей продолжили бы по ним ломиться, не считаясь с потерями".

Копытько заявил, что "корректировка плана не является трагедией, и наглядные результаты будут".