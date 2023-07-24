Минобороны: Критика контрнаступления ВСУ на Западе – это белый шум
Советник министра обороны Алексей Копытько призвал украинцев не подвергаться нагнетанию по поводу контрнаступления Сил обороны в западном информпространстве, и слушать тех, кто обладает необходимой полнотой информации по этому поводу, – топ-военных Запада, сообщает Лига.net.
Он напомнил, что глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, командующий армией Великобритании адмирал Тони Радакин и глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр одинаково высоко оценили результаты украинских войск в контрнаступлении.
Они единогласно заявили, что "украинская армия успешно решает сверхсложную задачу".
"Они понимают, в каких условиях приходится действовать (Силам обороны – Ред.). Все остальное – белый шум", – написал Копытько в Facebook.
По словам советника Резникова, западные анонимы, политики и другие комментаторы, критикующие темпы контрнаступления, не располагают достаточной информацией о ситуации на фронте, а просто "пытаются создать определенные настроения в обществе".
В связи с чем Копытько призвал украинцев не поддаваться этому.
Он объяснил, что украинское командование адаптирует тактику в зависимости от ситуации, и это правильно, поскольку "было бы настоящей бедой, если бы после осознания масштаба минных полей продолжили бы по ним ломиться, не считаясь с потерями".
Копытько заявил, что "корректировка плана не является трагедией, и наглядные результаты будут".
"Наши войска системно выбивают РСЗО и средства ПВО врага. Уже превышены показатели июня, которые были рекордными за все время. Враг был вынужден изменить тактику использования вертолетов из-за больших потерь. Сейчас в дело пойдут новые боеприпасы, россиянам станет еще грустнее", – подытожил он.