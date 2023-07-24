Ситуация в регионах: Под ударом 9 областей

Согласно отчетам ОВА, за прошедшие сутки оккупанты держали под огнем 9 областей, россияне продолжают атаковать Луганщину, пытаясь улучшить свое положение, поливают огнем Херсон и область, есть раненые среди мирного населения, сообщает Украинская правда.

Луганщина: в Кременщине, Сватовщине наши Силы обороны отражают попытки врага улучшить свое положение. Трудные бои идут на нескольких участках фронта. Противник ведет обстрелы деревень. Страдают Невское, Белогоровка. Авиационные удары россияне нанесли по Серебрянскому лесничеству.

За сутки противник совершил 152 обстрела (737 снарядов).

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 58 обстрелов (325 снарядов), из них по г. Херсон - 2 обстрела (10 снарядов).

Враг попал в районы 24 населенных пункта области.

К вечеру оккупанты ударили по Одрадокаменке. Попали по жилой застройке. Ранения получила 70-летняя женщина. Пострадавшая доставлена в больницу. У нее огнестрельные ранения грудной клетки, ноги. Медики оказывают ей необходимую помощь.

Черниговщина: в сутки — 3 обстрела (20 взрывов).

Семеновская община Новгород-Северского района – из минометов.

Новгород-Северская община – из артиллерии.

Без жертв.

Сумщина: ночью и утром враг совершил 4 обстрела, зафиксировано 8 взрывов.

Обстреляны 4 населенных пункта в Белопольской, Хотинской, Середино-Будской, Шалыгинской общинах. Предварительно – без жертв и разрушений.

Вчера в течение дня враг совершил 13 обстрелов пограничья. Зафиксировано 56 взрывов.

Обстреляно 12 населенных пунктов в шести территориальных общинах области: Белопольской, Краснопольской, Хотинской, Великописаревской, Новослободской, Средне-Будской.

Предварительно без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Днепропетровщина: вчера россияне из РСЗО ударили по Великомихайловской общине. По Марганецкой применили тяжелую артиллерию.

За медицинской помощью с легкими ранениями обратился один человек.

Направлял враг на Никопольский район и БПЛА. Но защитники неба успешно его приземлили.

Вчера поздно вечером враг ударил по Мировской общине Никопольского района. Применил тяжелую артиллерию. Обошлось без погибших и раненых.

Запорожская: за минувшие сутки зафиксировано 88 обстрелов по 17 населенным пунктам области.

86 артиллерийских ударов пришлось по Гуляйполю, Чаривному, Червоному, Малиновке, Малой Токмачке, Белогорью, Степногорску, Степному и другим прифронтовым селам. Также военные России попали из БПЛА по Новоандреевке и обстреляли из РСЗО Новодаровку.

Поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала. Данные уточняются.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды Богодуховского района, Казачья Лопань и Ветеринарное Харьковского района, Бударки и Гатище Чугуевского района.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кучеровки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Фиголовка, Берестове, Новомлинск, Дворична и Кисливка.

Вчера в результате удара управляемой авиационной бомбой ФАБ-250 по с. Кучеривка Купянского района повреждено не менее 13 частных жилых домов, хозяйственные постройки. Ранения получила женщина 70 лет.

В с. Петропавловка Купянского района в результате удара повреждены 2 частных дома.

В с. Чернещина Изюмского района повреждены здания агрофирмы.

Поздно вечером из РСЗО враг обстрелял г. Купянск, поврежден частный дом, без пострадавших.

Донетчина: за сутки враг совершил 7 обстрелов: РСЗО "Смерч", артиллерии. Оккупанты обстреляли населенные пункты: Авдеевка, Торецк, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, пгт Очеретино, с.Клещиевка.

Поврежден жилой дом, дом культуры, служебный автомобиль ГСЧС, волонтерский пожарный автомобиль, 2 гражданских автомобиля, прицеп, генератор, магазин. Данные о последствиях уточняются.

Одесчина: оккупанты в очередной раз атаковали этой ночью область. В этот раз под прицелом портовая инфраструктура р. Дунай. Четыре часа россияне атаковали порты дронами "Shahed-136". Три дрона уничтожили наши силы ПВО.

В результате ночной атаки шесть пострадавших людей. В больницу области госпитализировали четырех раненых, один из которых – в состоянии средней степени тяжести, ближе к тяжелому. Врачам удалось стабилизировать пациента. Остальные трое — с легкими осколочными ранениями и ушибами тела. Всем была оказана медицинская помощь в полном объеме.

Из-за попадания разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения грузов. В одном из технических помещений поднялся пожар, который уже был ликвидирован.