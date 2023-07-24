Почти 1000 детей в Украине считаются пропавшими без вести – НПУ

В Украине с начала полномасштабной войны в целом считаются разысканными 15233 ребенка, пропавшими без вести – 998 детей, сообщает Укринформ.

Об этом идет речь в сообщении Нацполиции.

Отдельно в НПУ проинформировали, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину следователи Национальной полиции начали 87 308 уголовных производств по фактам совершения на территории Украины преступлений военнослужащими ВС РФ и их пособниками.

Из этого количества дел 74713 были открыты по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны), 9211 – по ст. 110 УКУ (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), 3 109 – по ст. 111-1 УКУ (Колаборационная деятельность), 171 – по ст. 111 УК (Государственная измена) и др.