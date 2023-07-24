ГБР задержало бывшего одесского военкома Борисова

Сотрудники ГБР совместно с прокурорами ОГП задержали бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова, сообщает Украинская правда.

В субботу ему объявили о подозрении в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы.

Бывшее должностное лицо пыталось уйти от следствия, при этом он использовал элементы конспирации – менял номера телефонов, автомобилей и т.п., местоположение.

Два дня продолжались активные поиски и, в результате, в результате комплексных оперативно-следственных мероприятий он был обнаружен и задержан в Киеве, отмечают в ГБР.

Учитывая попытки бывшего военкома укрыться от правосудия, работники ГБР будут просить суд оставить его под стражей без возможности внесения залога.