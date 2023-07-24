Глава МИД Британии не поехал в Китай из-за исчезновения министра – СМИ

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли отложил запланированную на этот месяц поездку в Китай, основной причиной называют исчезновение министра иностранных дел Китая Цинь Гана, сообщает Европейская правда.

Агентство Bloomberg отмечает, что Клеверли отложил свой визит в Пекин на фоне загадочного исчезновения министра иностранных дел Китая Цинь Гана, который уже месяц не появляется в публичном пространстве.

По словам анонимных собеседников Bloomberg, именно исчезновение Цинь Гана стало основной причиной отмены визита Клеверли. Причем один из источников добавил, что это было одним из нескольких факторов.

Источники отмечают, что обе страны рассматривают альтернативные даты визита Клеверли.

Bloomberg напоминает, что Цинь Ган исчез из публичного пространства 25 июня, в тот день он встретился с официальными лицами из России, Шри-Ланки и Вьетнама.

С тех пор министра на дипломатических встречах заменял заведующий канцелярией комиссии Центрального комитета Компартии Китая по иностранным делам Ван И.