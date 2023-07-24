Готовятся к блэкаутам. США передали Украине резервные генераторы для АЭС

США передали Украине три резервных генератора для резервного питания реакторов украинских АЭС на случай аварийных отключений электроэнергии, сообщает Новое время.

"Министерство энергетики США вносит очередной вклад в безопасность атомных электростанций Украины, передавая Энергоатому три дизельных генератора в связи с агрессией России" , — отметила министерка энергетики США Дженнифер Гренхольм.

Президент Энергоатома Петр Котин отметил, что для компании сейчас очень важны три дизельных генератора мощностью 2,2 МВт, которые уже в августе доставят на украинские атомные станции.

"Это оборудование будет крайне необходимо для наших АЭС в случае отключения питания" , — заявил Котин.

Отмечается, что резервные генераторы могут использоваться на Запорожской АЭС после деоккупации.

"С помощью наших партнеров мы готовимся к зиме, которая будет непростой. Поэтому эта поддержка очень значима для всех украинцев, которые будут ждать света в своих домах" , — отметил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.

Ранее сообщалось, что к началу отопительного сезона в Кабмине планируют накопить 1,8 млн тонн угля и 14,7 млрд кубометров газа. По состоянию на складах 1,5 млн тонн угля и 10,4 млрд кубических метров газа в газохранилищах.