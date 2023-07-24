СБУ заявила о разоблачении агентурной группы РФ в Херсоне

Служба безопасности Украины задержала вербующего, дававшего задание резидента ФСБ, получавшего информацию от десятка других агентов в Херсонской области, сообщает Укринформ.

Контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию по разоблачению агентурной сети ФСБ в Херсоне и задержала резидента российской спецслужбы, державшего на связи до 10 информаторов в регионе.

По материалам дела все они были местными жителями, которые поддерживали вооруженную агрессию РФ против Украины.

Задача этой агентурной сети заключалась в передаче в РФ актуальной информации о подразделениях ВСУ в прифронтовых районах Херсонской области.

В частности, осведомители пытались выявить возможные боевые позиции реактивных систем залпового огня "Град" и иностранных гаубиц М777.

Все собранные данные они должны были передавать резиденту, а тот должен был посылать их своему куратору из ФСБ.

СБУ разоблачила сеть и задержала ее руководителя при попытке передачи информации. По данным следствия, задержанным агентом ФСБ оказался местный житель, попавший в поле зрения российской спецслужбы еще в начале нулевых. Тогда он часто приезжал в РФ по своим делам.

Затем на него вышел представитель ФСБ и предложил сотрудничество. Для убедительности своих намерений российская спецслужба даже выдала своему резиденту так называемый пропуск для беспрепятственного передвижения по территории страны-агрессора.

Еще до начала полномасштабного вторжения в РФ он вернулся в Украину и устроился в одну из частных охранных фирм в Херсоне.

После 24 февраля 2022 г. на связь с ним дистанционно вышел представитель ФСБ и определил основные задачи в войне против Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Ему грозит пожизненное заключение.