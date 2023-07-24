Украина готовит для США отчет по использованию кассетных боеприпасов

Украина на этой неделе передаст США отчет по использованию кассетных боеприпасов, которые были предоставлены Вашингтоном в одном из последних пакетов военной помощи.﻿ Об этом в интервью CNN заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Европейская правда.

Министр сказал, что ждет отчет, который он передаст в Пентагон "вероятно, в понедельник или вторник".

"Мы будем отчитываться о результатах использования [кассетных боеприпасов], поэтому я думаю, что на следующей неделе у меня будет первый доклад, и я поделюсь им с моими партнерами в Пентагоне. Я надеюсь, что они (кассетные снаряды. – Ред.) будут более эффективными, чем обычные боеприпасы" , – отметил Резников.

По его словам, отчет является частью соглашения с Пентагоном о передаче кассетных боеприпасов.

США объявили пакет военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов 7 июля, в его состав впервые вошли кассетные боеприпасы.

Помощь Вашингтона вызвала критику со стороны неправительственных организаций и смутила несколько европейских стран и Канаду, поскольку кассетные боеприпасы считаются более опасными для гражданского населения и существует конвенция, страны-участницы которой отказываются от их использования и хранения.