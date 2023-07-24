Между Вильнюсом и Вашингтоном: стала ли Украина ближе к НАТО

О том, стала ли Украина ближе к НАТО после саммита в Вильнюсе — в колонке для РБК-Украина рассказал заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Арсений Пушкаренко, сообщает РБК-Украина.

Украина получила достойный результат на саммите НАТО в Вильнюсе. Накануне его проведения президент Украины Владимир Зеленский совершенно справедливо сформулировал амбициозную цель получить приглашение, даже без конкретных сроков. Поскольку наша страна на этом этапе выполняет функции щита как для Европы, так и для Альянса в целом. Но то, что мы получили по итогам саммита, является нормальным рабочим вариантом, потому что формальное приглашение превратилось на вполне реальные механизмы интеграции.

Итак, если отбросить лишние эмоции, что действительно получила Украина в Вильнюсе?

Во-первых, новое оружие и новые пакеты оборонной поддержки, о которых договорился глава государства в ходе многочисленных двусторонних переговоров. Формат "двусторонки" на саммите стал очень продуктивной площадкой для достижения результатов именно по конкретной помощи здесь и сейчас. Это позволяет существенно приблизить нашу победу и ускорить момент вступления в НАТО. Потому что пока в Украине идет война, двери в Альянс очевидно будут закрыты.

Во-вторых, отмена ПДЧ. План действий будет заменен на ежегодные национальные программы с конкретными показателями и шагами, достижения и выполнение которых будет приближать нас к цели. При этом предусмотрено солидное финансирование от Альянса процессов трансформации нашей оборонной сферы, ее дальнейшей адаптации к требованиям и стандартам НАТО на уровне 500 миллионов долларов в год.

В-третьих, начат новый — наиболее представительный — формат взаимодействия Украины и Альянса на период, пока не сложатся все необходимые предпосылки для нашего членства. Речь идет о Совете Украина-НАТО, в работе которого ни одна страна-член Альянса не будет иметь права вето. Потенциально это весомый инструмент интеграции, вполне способный обеспечить нужную для Украины институциональную определенность в сфере безопасности. В рамках Совета Украина-НАТО будет председательствовать лично генсек Альянса Йенс Столтенберг, что является максимально высоким уровнем.

На мой взгляд, первая и главная задача этого Совета — определить конкретные критерии реформ в рамках ежегодных национальных программ. Шаги должны быть быстрыми.

В-четвертых, заключено рамочное соглашение со странами G7, в котором четко говорится о необходимости предоставления Украине надежных гарантий безопасности. Теперь наша задача наполнить конкретные двусторонние соглашения нужным для нас содержанием. Отдельно отмечу, что соглашения должны быть ратифицированы парламентами соответствующих стран. Поэтому Украина будет иметь значительную страховку от рисков смены власти в том или ином государстве из состава Большой семерки или опции одностороннего пересмотра договоренностей. Следует отметить, что после завершения саммита к рамочному соглашению Украины с G7 по гарантиям безопасности присоединились Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция.

В целом, предварительные итоги саммита выглядят так:

Мы подтвердили неизменность своей стратегической цели — вступление в НАТО, а нам предоставили больше эффективных инструментов для интеграции.

Интеграция Украины в НАТО – это путь с двусторонним движением. Мы выполняем ежегодные планы, трансформируем государство и Вооруженные силы, а страны Альянса ищут консенсус и прорабатывают обеспечение конкретных гарантий безопасности.

Агрессор заплатит за все: санкции будут продолжаться; все виновные будут наказаны; международный компенсационный механизм будет создан; ни одна копейка из замороженных суверенных активов России не вернется к ней, пока она полностью не рассчитается с Украиной.

В целом формулу успешной интеграции Украины в НАТО можно определить следующим образом: через изменение себя изменять отношение партнеров и союзников.

До этого саммита 23 страны-члена в письменном виде подтвердили свою поддержку членства Украины в Альянсе в формате двусторонних деклараций. То есть, мы уже убедили квалифицированное большинство — и это дает основания для здорового оптимизма.