В МИД Китая прокомментировали российские обстрелы центра Одессы

МИД Китая, комментируя варварские атаки российских войск по находящейся под охраной ЮНЕСКО средой Одессы, выразил надежду, что Украина и Россия "будут отданы политическому урегулированию", сообщает Укринформ.

Об этом во время брифинга заявила представитель МИД КНР Мао Нин по просьбе прокомментировать атаки на исторический центр Одессы.

В контексте российско-украинской войны спикер отметил, что Китай "не причастен к возникновению кризиса в Украине и не является стороной этого конфликта".

По ее словам, позиция Китая по поводу "украинского кризиса" остается последовательной и четкой и заключается в содействии мирным переговорам, которые в Пекине считают единственным путем прекращения войны.

"Мы надеемся, что все стороны будут привержены политическому урегулированию кризиса и деэскалации ситуации" , - сказала Мао.

В то же время, она избежала ответа на вопрос, контактирует ли Пекин с российской стороной по поводу варварских обстрелов россиянами портов Одессы с зернохранилищами и исторических памятников на территории города, находящихся под охраной ЮНЕСКО.

Китай является одним из основателей ЮНЕСКО, специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры, задачами которого является содействие развитию национальных культур и охране памятников культурного наследия.