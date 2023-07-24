Amazon возвращает сотрудников в офис

Корпорация Amazon потребует от некоторых сотрудников переезда в рамках распоряжения, требующего от работников быть в офисе три дня в неделю. Об этом, со ссылкой на Bloomberg, сообщает Новое время.

Это стало еще одним источником напряжения между технологическим гигантом и его штатом после увольнений, которые начались в прошлом году.

По словам собеседников издания, кто и когда будет вынужден переехать, будет решаться на уровне департаментов. В Amazon еще не определили, какое количество сотрудников затронет это нововведение.

Некоторым сотрудникам компании, которые были наняты или переехали во время пандемии, придется переехать ближе к офисам.

"Работа из офиса по меньшей мере три раза в неделю дает нам больше энергии, помогает сотворчеству и появлению новых связей. Мы слышали это от многих сотрудников" , — говорится в сообщении компании.

Также в сообщении говорится, что Amazon ищет лучший способ «собрать команды в одном месте».

Ранее компания потребовала, чтобы большинство штатных сотрудников с мая выходили на работу в офис три раза в неделю. Из-за этого рядом с офисом Amazon в Сиэтле в мае прошли пикеты.