У Нафтогаза истек срок выполнения функций поставщика последней надежды

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" заявила об истечении срока выполнения функций поставщика последней надежды, сообщает Лига.Бизнес.

Согласно закону о рынке природного газа, поставщик последней надежды определяется Кабинетом министров на три года по результатам конкурса.

ГК "Нафтогаз" определили поставщиком последней надежды распоряжением Кабмина №917 от 22 июля 2020 года. В течение трех лет компания, выполняя эту функцию, поставила газ более 9 млн домохозяйств и почти 8000 небытовых потребителей (предприятия, теплокоммунэнерго и др.).

"Учитывая окончание установленного законом срока, начиная с 23 июля 2023 года у ООО "ГК Нафтогаз Украины" будут отсутствовать основания и техническая возможность обеспечить потребителей поставщика последней надежды необходимыми объемами природного газа во всей зоне балансировки" , – заявила компания.

Поставщик последней надежды – компания, которая обязана в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если он остается без поставщика газа. Компания должна иметь определенный резерв газа, соответствующий максимальному месячному объему потребления в отопительный сезон.

Бывший генеральный директор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил, что после этого заявления на рынке газа возникла серьезная неопределенность и угроза создания долгов.