В Европарламенте хотят защиты для военных РФ, отказывающихся воевать с Украиной

Депутаты Европейского парламента призвали руководство ЕС более лояльно относиться к вопросу защиты и предоставления убежища российским военнослужащим, которые отказываются от военной службы по соображениям совести, сообщает Европейская правда.

Авторы письма, адресованного президенту Евросовета Шарлю Мишелю, президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе внешнеполитического ведомства ЕС Жозепу Боррелю, считают, что "обязанностью Европейского Союза и его государств-членов является защита российских военнослужащих, которые отказываются от военной службы по соображениям совести, и предоставление им убежища".

В письме авторы обращают внимание на то, что российское военное командование создало 13 незаконных лагерей для содержания под стражей в оккупированных Луганской и Донецкой областях, в которых содержатся более 600 россиян, отказавшихся участвовать в российской захватнической войне против Украины.

В начале апреля 2022 года и позже Шарль Мишель призвал российских солдат дезертировать и пообещал им убежище. "Если вы не хотите убивать своих украинских братьев и сестер, если вы не хотите быть преступниками, бросьте оружие, прекратите воевать, покиньте поле боя" , – обратился Мишель к россиянам в Страсбурге.

В своем открытом письме депутаты Европарламента выражают обеспокоенность тем, что в России могут произойти дальнейшие волны мобилизации, что может привести к увеличению "количества обращений россиян с просьбой о предоставлении убежища и статуса беженца в странах-членах ЕС".

Подписанты письма отмечают, что хотя право на отказ от военной службы по соображениям совести закреплено в Конституции Российской Федерации с 1993 года, военное руководство на практике отказывает в этом праве.

В конце своего письма депутаты Европарламента обращаются к лидерам ЕС с призывом принять дальнейшие меры для "общей визовой политики" в странах-членах ЕС, для "корректировки руководящих принципов выдачи въездных виз" и для изучения процедур предоставления убежища российским гражданам, которые покидают свою страну из-за отказа служить в российских вооруженных силах.

Кроме инициатора письма, депутата от Социал-демократической партии Германии Удо Буллманна, среди первых подписантов – депутат Европарламента от социал-демократов Дитмар Кестер, исследовательница мира и конфликтов Ханна Нойманн, которая представляет "зеленых" в Европарламенте, а также Чарльз Геренс из либерально-демократической партии Люксембурга, португальская внешнеполитическая деятельница Изабель Сантуш из социал-демократической партии PS и Мигель Урбан Креспо, испанский депутат, представляющий Социал-демократическую партию.