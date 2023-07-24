Силовики разоблачили на госизмене нардепа от ОПЗЖ

По материалам Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований, подозрение в государственной измене получил действующий народный депутат Украины, сообщает Украинская правда.

Силовики установили, что депутат нескольких созывов от запрещенной в Украине политической партии "Оппозиционная платформа – при жизни" (по данным источника издания, Александр Пономарев - ред) перешел на сторону врага в начале войны. В первый же день полномасштабного вторжения РФ он уехал из Киева в оккупированный Бердянск.

Для сохранения собственного состояния и предприятий, которые размещались в оккупированном городе, он начал сотрудничать с захватчиками.

По оперативным данным, аффилированные с ним предприятия до сих пор предоставляют в пользование военным РФ помещения, обеспечивают их питанием и горюче-смазочными материалами.

Также, находившиеся в его орбите влияния местные СМИ транслируют пророссийские нарративы и пропаганду, вводя в заблуждение население Бердянска, отмечают в ДБР.

Долгое время сам депутат оставался на оккупированной территории. Там он встретился с представителями государства-агрессора, вооруженных формирований и оккупационной администрацией города, получил их поддержку и даже от них охрану.

За время работы с оккупантами народный депутат посещал временно оккупированный Крым и Россию.

Впоследствии из-за коммерческих споров с оккупантами депутат решил вернуться в неоккупированную часть Украины.

Фото: СБУ

Народному депутату Украины сообщено о подозрении в государственной измене и вручено ходатайство о применении в отношении его меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в размере до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сообщается, что в настоящее время проходят одновременные обыски у народного избранника, в его офисах и лиц, через которых осуществлялась деятельность на оккупированной территории.