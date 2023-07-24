Германия выделит 20 млрд евро на закупку боеприпасов

Правительство Германии планирует до 2031 года выделить 20 млрд евро на закупку боеприпасов, чтобы закрыть их дефицит. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Европейская правда.

"Без боеприпасов современные системы вооружений не приносят пользы, даже если они готовы к использованию на полигонах" , – отметил министр.

По его словам, стабильные поставки боеприпасов Вооруженным силам Германии являются приоритетом.

"К 2031 году мы должны и хотим инвестировать в боеприпасы более 20 миллиардов евро" , – добавил Писториус.

Как отмечает издание, в течение многих лет нехватка боеприпасов "была нормой" для Бундесвера.

Снарядов настолько мало, что артиллеристам в тылу редко позволяют проводить учения с боевыми снарядами. В большинстве случаев военные используют тренировочные боеприпасы.

Долгое время эта нехватка не вызывала беспокойства среди немецких чиновников, однако с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину проблема встала довольно остро.