ГУР об атаке дронов: Путин не контролирует небо даже над Москвой

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что режим диктатора Владимира Путина не контролирует небо даже над центром Москвы, куда утром 24 июля прилетели неизвестные ударные беспилотники. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона, сообщает Лига.net.

По его словам, налет дронов на Москву — это "хорошие новости, которые всех радуют".

"Взрывы в Москве, где находятся ключевые объекты военного командования РФ, показывают, что даже небо над такими объектами режим Путина не контролирует" , — сказал Юсов.

Разведчик отметил, что подобные "инциденты" продолжатся и будут набирать обороты, пока россияне не покинут территорию Украины.