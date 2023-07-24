Создатель ChatGPT Альтман запускает криптопроект Worldcoin

Криптовалютный стартап Tools for Humanity гендиректора компании-создателя ChatGPT Сэма Альтмана Worldcoin в понедельник, 24 июля, запускает собственный токен. Об этом, со ссылкой на Reuters, сообщает Экономическая правда.

При этом Worldcoin, основанный Сэмом Альтманом и Алексом Бланией в 2019 году, планирует использовать технологию сканирования глаз для идентификации пользователей.

"Основным предложением проекта является World ID - учетная запись, которую может получить только реальный человек. Чтобы получить World ID, клиент регистрируется для сканирования оболочки глаза с помощью "шара" Worldcoin - серебряного шара размером примерно с шар для боулинга. Как только сканирование подтверждает, что пользователь является настоящим человеком, она создает World ID" , - пишет агентство.

Проект имеет 2 миллиона пользователей в бета-версии, а с запуском в понедельник Worldcoin расширяет масштабы операций до 35 городов в 20 странах. В качестве поощрения те, кто зарегистрируется в определенных странах, получат криптовалютный токен Worldcoin WLD.

Binance, крупнейшая криптовалютная биржа, заявила, что включит Worldcoin в свой листинг, а предварительное открытие торгов ожидается в понедельник в 09:00 по Гринвичу.

Альтман сказал Reuters, что Worldcoin также может помочь решить вопрос о том, как экономика будет изменена с помощью генеративного ИИ.