Наев рассказал об усилении противовоздушной обороны на Сумском направлении
На Сумском направлении постепенно происходит усиление противовоздушной обороны. Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.
"Наша система противовоздушной обороны в определенной степени зависит от международной военно-технической помощи. Так что мы повышаем уровень защищенности объектов критической инфраструктуры в пределах тех ресурсов, которые получаем", - заявил Наев.
По его словам, сейчас постепенно происходит усиление противовоздушной обороны на Сумском направлении. Так, дополнительно задействовано несколько огневых групп, вооруженных крупнокалиберными пулеметами с коллиматорными и тепловизионными прицельными комплексами, чтобы работать по воздушным целям, в том числе и ночью.
"Группы также оснащены прожекторными установками. Находясь на одной из огневых позиций лично наблюдал работу экипажей этих мобильных огневых групп во время нападения вражеских беспилотников. Но чтобы украинское небо было более защищенным, необходима дополнительная помощь от западных партнеров", - отметил командующий.