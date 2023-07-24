Наев рассказал об усилении противовоздушной обороны на Сумском направлении

На Сумском направлении постепенно происходит усиление противовоздушной обороны. Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Наша система противовоздушной обороны в определенной степени зависит от международной военно-технической помощи. Так что мы повышаем уровень защищенности объектов критической инфраструктуры в пределах тех ресурсов, которые получаем ", - заявил Наев.

По его словам, сейчас постепенно происходит усиление противовоздушной обороны на Сумском направлении. Так, дополнительно задействовано несколько огневых групп, вооруженных крупнокалиберными пулеметами с коллиматорными и тепловизионными прицельными комплексами, чтобы работать по воздушным целям, в том числе и ночью.