Минфин сформировал новое правление национализированного "Сенс-банка"

Министерство финансов Украины сформировало новое правление национализированного "Сенс банка", сообщает Новое время.

Новыми членами правления стали Елена Зубченко, Алексей Шклярук, Инна Тютюн и Андрей Соколов. Ранее Зубченко возглавляла департамент финансовой политики Минфина.

Согласно информации в LinkedIn, Алексей Шклярук с 2016 года занимал должность члена правления Агропросперис Банка и отвечал за направление риск-менеджмента, до этого работал в Credit Agriclole — также в сфере управления рисками.

Андрей Соколов по данным в LinkedIn, с конца 2017 года работал в банке Пивденный, в том числе с апреля 2020 года главой департамента корпоративного бизнеса.

Инна Тютюн с июня 2018 года была заместителем главы правления Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний, а ранее — замглавы правления Укргазбанка.

Новым главой наблюдательного совета Сенс Банкапосле его национализации по представлению Министерства финансов стал экс-глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевки Аджунер, возглавлявший несколько лет назад набсовет Укрзализныци.

Также Аджунер был членом набсовета Укрэнерго и некоторое время возглавлял набсовет государственного Ощадбанка, однако НБУ не согласовал его на этом посту из-за конфликта интересов.

Еще двумя независимыми членами набсовета банка стали управляющий партнер PwC Legal Украина Андрей Пронченко и Ростислав Дюк — глава правления Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний. Его заместительница Инна Тютюн вошла в правление банка.

Представителями государства в наблюдательном совете стали начальник отдела Минфина Анлрей Свистун, с мая по ноябрь прошлого года входивший в набсовет государственного Укргазбанка, и секретарь рабочей группы по вопросу санкций против России Владислав Власюк, имеющий большой опыт работы в Минюсте.