Турция хочет возобновить переговоры о вступлении в Евросоюз

Турция хочет скорейшего возобновления переговоров о вступлении в Европейский Союз. Об этом заявил посол Турции в Вене Озан Джейхун, сообщает Укринформ.

"Очевидно, что Турция намерена однажды стать членом Европейского Союза" , - заявил посол.

По его словам, эта цель остается неизменной. "Переговоры не означают, что завтра мы станем членом ЕС, но во время переговоров можно также говорить о проблемах и находить решение" , - сказал дипломат.

По убеждению Джейхуна, ЕС нуждается в Турции, если Евросоюз хочет играть "решающую роль" на глобальном уровне в будущем.

Дипломат также добавил, что Турция хотела бы не только возобновить переговоры о вступлении, но и модернизацию таможенного союза между ЕС и Турцией.

Турция является кандидатом на вступление в ЕС с 1999 года. Начавшиеся в 2005 году переговоры были остановлены в 2016-м из-за политических разногласий и критики со стороны Брюсселя относительно нарушения в Турции прав человека и принципов демократии.