Экс-владельцы "Сенс Банка" хотели довести его до банкротства – ОГП

Правоохранительные органы Украины считают, что бывшие российские владельцы одного из крупнейших банков Украины планировали вывести из него активы и довести до банкротства. Об этом говорится в сообщениях СБУ и Офиса генерального прокурора, сообщает Лига.Финансы.

Они не указывают название банка напрямую, но называют его системно важным банком, выведенным с рынка для последующей передачи в пользу государства. Такой банк в Украине один – это "Сенс Банк", который с 22 июля принадлежит Министерству финансов. Собеседник издания в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет именно о "Сенс Банке".

"[Бывшие владельцы] планировали переоформить собственную долю в управлении финучреждением на подконтрольных лиц. И уже от имени "новых" бенефициаров вывести миллиардные капиталы за пределы Украины. В дальнейшем, чтобы скрыть "следы" сделки, российские владельцы планировали довести банк до искусственного банкротства, что создало бы угрозу для стабильной работы банковской системы государства" , – рассказали в Офисе генпрокурора.

В головном офисе банка и в помещениях топ-менеджеров прошли обыски, где, как утверждают правоохранительные органы, удалось найти доказательства незаконной деятельности.

Ее квалифицируют по ст. 110-2 Уголовного кодекса – финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины. Следствие предполагает, что деньги, выведенные из банка, могли бы оказаться в России, где бывшие собственники ведут бизнес в страховом секторе, телекоммуникациях и торговле.