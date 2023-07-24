Польша разместит саперный батальон у границы с Беларусью

Польша создаст саперный батальон и развернет его в городе Августов неподалеку от границы с Беларусью. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает Европейская правда.

Главной задачей нового батальона будет защита восточной границы Польши и охрана так называемого Сувальского коридора. Это регион, который соединяет территорию балтийских стран с Польшей и остальными странами НАТО, а также отделяет Калининградскую область России и территорию Беларуси.

Подразделение в Августове будет создано в рамках планов по укреплению Вооруженных сил Польши на 2023-2025 годы, что предусматривает усиление уже существующих тактических соединений на восточном фланге НАТО.

Объявляя о создании нового батальона, Блащак призвал местных жителей вступать в ряды польской армии.