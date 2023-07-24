Блинкен: Понадобятся месяцы для начала применения F-16 в Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина получит американские истребители F-16, но понадобятся месяцы, прежде чем украинские Вооруженные силы смогут их применять, сообщает Украинская правда.

"Дело не только в самом оборудовании. Это еще и обучение. Это техническое обслуживание. Это умение использовать его в военных операциях. На все это нужно время. Если бы завтра было принято решение о передаче F-16, то прошли бы месяцы и месяцы до того, как они были бы реально применены" , – заявил госсекретарь США в интервью CNN.

По его словам, США работают над передачей F-16 Украине, но этого недостаточно, поскольку нужна еще программа учений.

Блинкен добавил, что "процесс по F-16 продвигается".

Ранее координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил﻿, что истребители F-16 могут появиться у украинской армии до конца этого года.