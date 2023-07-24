В "Дії" обновили еще две услуги для сферы строительства

На портале "Дія" обновили две услуги для строительной отрасли, а именно сообщение о начале строительных работ и заявлении на предоставление градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры в Facebook.

Для пользователей портала обновили:

уведомление о начале строительных работ СС1 или внесение изменений в зарегистрированное сообщение;

заявление на предоставление градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка, внесение изменений или упразднение градостроительных условий и ограничений.

"Обновление первой услуги заключается в предоставлении возможности внести изменения в ранее зарегистрированное сообщение о начале строительных работ по классу СС1. Раньше для этого нужно было посетить ЦНАП" , – объяснили в министерстве.

К классу СС1 относятся небольшие общественные постройки, спортивные объекты, небольшие фермерские хозяйства и т.д. Также под эту категорию подпадают дома, которые сегодня строят для размещения ВПЛ и людей, потерявших жилье из-за войны.

За время существования услуги "Сообщения о начале строительных работ" через портал "Дія" поступило почти 12,3 тысяч заявлений.

"Обновление второй услуги заключается в предоставлении пользователям возможности подачи заявления на внесение изменений или отмену градостроительных условий и ограничений. Раньше услуга предусматривала только возможность подачи заявления на предоставление градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка" , – добавили в Минвосстановления.

С начала ее существования через действие поступило более 4 тысяч заявлений.

Также в рамках модернизации обеих услуг расширен перечень автоматизированных проверок с целью уменьшения количества вносимой заказчиком информации вручную.

Напоминаем, в мае на портале "Дія" стали доступны 3 улучшенных строительных услуг: сообщение о начале строительных работ на основании строительного паспорта, выдача строительного паспорта и внесение изменений в него и Декларация о готовности объекта к эксплуатации.