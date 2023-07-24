В "Дії" обновили еще две услуги для сферы строительства
На портале "Дія" обновили две услуги для строительной отрасли, а именно сообщение о начале строительных работ и заявлении на предоставление градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры в Facebook.
Для пользователей портала обновили:
- уведомление о начале строительных работ СС1 или внесение изменений в зарегистрированное сообщение;
- заявление на предоставление градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка, внесение изменений или упразднение градостроительных условий и ограничений.
"Обновление первой услуги заключается в предоставлении возможности внести изменения в ранее зарегистрированное сообщение о начале строительных работ по классу СС1. Раньше для этого нужно было посетить ЦНАП", – объяснили в министерстве.
К классу СС1 относятся небольшие общественные постройки, спортивные объекты, небольшие фермерские хозяйства и т.д. Также под эту категорию подпадают дома, которые сегодня строят для размещения ВПЛ и людей, потерявших жилье из-за войны.
За время существования услуги "Сообщения о начале строительных работ" через портал "Дія" поступило почти 12,3 тысяч заявлений.
"Обновление второй услуги заключается в предоставлении пользователям возможности подачи заявления на внесение изменений или отмену градостроительных условий и ограничений. Раньше услуга предусматривала только возможность подачи заявления на предоставление градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка", – добавили в Минвосстановления.
С начала ее существования через действие поступило более 4 тысяч заявлений.
Также в рамках модернизации обеих услуг расширен перечень автоматизированных проверок с целью уменьшения количества вносимой заказчиком информации вручную.
Напоминаем, в мае на портале "Дія" стали доступны 3 улучшенных строительных услуг: сообщение о начале строительных работ на основании строительного паспорта, выдача строительного паспорта и внесение изменений в него и Декларация о готовности объекта к эксплуатации.