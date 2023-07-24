Минобороны Эстонии о контрнаступлении: Нужно больше оружия, а не давление СМИ

Открытое обсуждение контрнаступления ВСУ в медиа не поможет украинским бойцам на фронте. Украине требуется больше помощи от западных союзников, в том числе оружия. Об этом заявилминистр обороны Эстонии Ханно Певкур, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

По словам Певкура, он находится в постоянном контакте с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и получает некоторую информацию от своих коллег.

"Поэтому я считаю, что не нужно увеличивать дополнительное давление на украинцев, поскольку вы сами знаете, что делать. Вы также знаете, что хотели бы продвигаться вперед быстрее. Однако это не помогает на поле боя, поскольку на поле боя нужно принимать решения по ситуации" , - сказал глава Минобороны Эстонии.

Певкур отметил, что понимает, почему возникают трудности и вызовы (в контрнаступлении ВСУ - ред.), но, по его мнению, открытое обсуждение этого в медиа не помогает.