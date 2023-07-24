Обмеление Днепра в районе Днепрогэса достигло критического уровня для полноценной работы Днепровской гидроэлектростанции.﻿ Об этом сообщают в "Укргидроэнерго".

"Средний уровень нижнего бьефа у плотины Днепровской ГЭС составляет 12,05 м. Для полноценной работы Днепровской гидроэлектростанции уровень воды должен составлять минимум 12-12,5 м" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что до прохождения отопительного сезона "Укргидроэнерго" вместе с проектным институтом надеются найти решения, чтобы станция могла работать на полную мощность, чтобы обеспечивать энергосистему балансирующими мощностями.

Реализация проекта восстановления Каховской ГЭС будет проводиться после проведения экспертиз и исследований повреждений станции в результате подрыва здания россиянами.

Напоминаем, 13 июня, через неделю после теракта российских оккупантов на дамбе Каховской ГЭС, в "Укргидроэнерго" сообщали, что из-за резкого снижения уровня воды в нижнем водохранилище Днепровской ГЭС гидроагрегаты станции работают с ограничениями, и призвали потребителей электроэнергии экономно использовать ее.