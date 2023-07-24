Отношения Украины и Польши в кризисе - Gazeta Wyborcza

Время, которое российский автократ избрал для своих угроз в адрес Варшавы, важнее содержания его псевдоисторических лекций. На границе царит страх. Издалека доносятся звуки выстрелов и пролетают вертолеты. Жители польских сел чувствуют, что вот-вот может произойти что-то страшное, сообщает Reuters, сообщает Зеркало недели.

Александр Лукашенко неоднократно говорил о якобы запланированном вторжении в Беларусь: либо со стороны Польши, либо НАТО, а также о мощном отпоре со стороны своих войск. Местные поляки, наверное, уже привыкли к тому, что сосед по ту сторону границы любит так говорить, но на самом деле это мало что значит, кроме просто разговоров.

"На этот раз все иначе, ведь хозяин в Беларуси тоже изменился. Им стал Владимир Путин, который, наверное, уже доказал всем, что умеет создавать проблемы (хотя и не обязательно выигрывать от этого)" , – пишет Gazeta Wyborcza.

По его согласию и одобрению после неудачного путча на белорусские земли были отправлены наемники из группы "Вагнер". Официально для одних это будет остановкой на пути к миссиям в Африке, другие останутся учить белорусскую армию воевать. Что они или их предводитель Евгений Пригожин вобьют себе в голову, или какие их настоящие приказы неизвестно. Неудивительно, что на польской границе опасаются этих маневров.

Путин в пятницу решил подлить масла в огонь. В ходе встречи с постоянными членами Совета Безопасности РФ он разродился тирадой о Польше. В присущем ему стиле, опуская различные неудобные для России факты и коверкая другие, он посоветовал союзникам Польши держаться от нее подальше, потому что она может снова напасть на них, как это было в 1920-х годах. Он также отметил, что Польша якобы обязана своими западными границами Иосифу Сталину. И мол, полякам нужно напомнить об этом, учитывая их «современные планы». А они состоят из как минимум двух пунктов, по версии Путина.

«Польские лидеры», по мнению российского автократа, якобы намерены аннексировать Западную Украину. Разумеется, это произойдет не открыто, а под видом интервенции НАТО с участием Литовско-польско-украинской бригады. Это означает, что где-то в Варшаве задуман план кампании «Пилсудский-Петлюра+», который вскоре реализует Киев, но это уже его личное дело, - признал Путин и пообещал не ввязываться в эту потенциальную битву. Российский лидер намерен действовать в другом месте, поскольку существует второе направление наступления польских гусар - на Минск! А этого Путин не потерпит и, как он объявил, ответит всеми оставшимися у него силами.

«Лекция Путина – это чистая пропаганда. Она даже не нова. С начала вторжения Кремль иногда предостерегает, а иногда поощряет польское правительство к участию в разделе Украины» , – пишет Gazeta Wyborcza.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил об этом, бывший президент Дмитрий Медведев упражнялся в своих Telegram-атаках. Они делали это в основном для целей внутрироссийского дискурса. Поэтому, по мнению издания, время сигнала Путина более важно, чем его содержание.

Игра Путина на раскол

«Смотря на последние события в польско-украинских отношениях, не трудно составить впечатление, что они находятся в кризисе» , - отмечает Gazeta Wyborcza.

Ошибочная политика правительства «Права и Справедливости» привела к тому, что польский рынок заполонило более дешевое зерно из Украины.

Непродление Россией зернового соглашения поставило Украину к стене, и теперь она обречена на экспорт сырья по суше. Между тем, премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил, что если Еврокомиссия не продлит запрет на импорт зерна в Польшу (транзит разрешен), которая действует до 15 сентября, то Варшава закроет границы. Реакция украинской стороны была показательна. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль призвал Польшу не поддаваться «лозунгам и популизму». Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина выразилась еще резче.

«Демократия – это когда правительство действует как исполнительная власть, а не как избирательная комиссия» , – сказала она.

В последнее время таких «горячих точек» стало больше. После 80-я годовщины событий на Волыни снова встал вопрос трагедии прошлого, которая, кажется, до сих пор разделяет два народа.