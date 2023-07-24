Президент Румынии осудил атаки РФ по портовой инфраструктуре Дуная

Президент Румынии Клаус Иоганнис осудил атаки войск РФ на южные регионы Украины. Он обратил внимание на территориальную близость его страны к местам обстрелов, сообщает Радио Свобода.

"Я решительно осуждаю недавние атаки России на украинскую гражданскую инфраструктуру на Дунае, очень близко к Румынии. Эта недавняя эскалация создает серьезные риски для безопасности в Черном море. Это также влияет на дальнейший транзит зерна из Украины и, следовательно, – на глобальную продовольственную безопасность" , – написал президент Румынии в Twitter.

По данным военных, российские силы ночью в течение четырех часов атаковали Одесскую область дронами Shahed-136, удар был направлен по портовой инфраструктуре Дуная.

По сообщению, три дрона уничтожены силами противовоздушной обороны, а в результате попаданий разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для сохранения других видов грузов, в одном из производственных помещений произошел пожар, который уже потушен.

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