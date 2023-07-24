В Одессу прибудет миссия ЮНЕСКО для оценки повреждения культурных объектов

В Одессу в ближайшие дни прибудет миссия ЮНЕСКО, которая проведет предварительную оценку повреждений объектов культурного наследия. Об этом заявили в Министерстве культуры и информационной политики, сообщает Укринформ.

"В Организации подчеркнули, что умышленная нанесение ударов по культурным объектам и их уничтожение и повреждение можно приравнять к военному преступлению. Однако Россия до сих пор имеет членство в ЮНЕСКО" , - говорится в сообщении.

В МКИП ожидают активных действий по сохранению и восстановлению культурного наследия и призывают исключить Россию из состава стран-участниц организации.

В ночь с 22 на 23 июля российские войска совершили массированную атаку по территории Одессы и области. Захватчики выпустили 19 ракет разного типа. Удар пришелся на исторический центр Одессы, внесенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.