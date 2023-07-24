Китай не комментирует, почему глава МИД уже месяц не появляется на публике

МИД Китая не располагает информацией о причинах длительного отсутствия в публичном пространстве министра иностранных дел КНР Цинь Гана и его нынешнего местонахождения. Об этом на брифинге заявила представитель внешнеполитического ведомства Мао Нин, сообщает Укринформ.

"У меня нет информации, которую я могла бы предоставить" , - сказала Мао, отвечая на вопрос о местонахождении Ценя.

Цинь, которого считают достаточно близкой к главе КНР Си Цзиньпина, в последний раз появлялся на публике 25 июня, когда встречался с вьетнамским коллегой Буй Тхань Соном, о чем сообщается на сайте МИД Китая. В течение следующего месяца о нем нет никаких известий.

Он пропустил ежегодную встречу министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), проходившую в Джакарте 11-15 июля. Вместо него в форуме принимал участие глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, что не совсем соответствует его статусу. Тогда в МИДе Китая заявили, что у министра проблемы со здоровьем.

СМИ сообщали, что из-за исчезновения из публичного пространства главы китайского внешнеполитического ведомства министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отложил поездку в Пекин, запланированную на эту неделю.

Продолжительное отсутствие информации о состоянии Ценя и месте его пребывания повлекло за собой большое количество слухов. Среди наиболее распространенных называется задержание министра Комиссией ЦК КПК по проверке дисциплины за внебрачные связи или за коррупцию.

Внезапные исчезновения чиновников в Китае не являются чем-то чрезвычайным. Подобные случаи в закрытой системе партийно-государственной власти периодически происходят.