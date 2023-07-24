Половина украинцев уверены, что РФ всегда будет угрозой - опрос

Половина украинцев – 50% – уверены, то Россия всегда будет нести угрозу для Украины. Такой результат социсследования ZN.UA, проведенного по нашему заказу Центром Разумкова, сообщает Зеркало недели.

В то, что наш агрессивный северный сосед когда-нибудь сможет стать безъядерной демократической страной с рыночной экономикой верят 9,4% опрошенных.

При этом 21,1% граждан допускает, что Россия не будет угрожать нашей стране, когда распадется на несколько независимых государств.

Елизавета Чижик, ZN.UA

Все упомянутые в тексте данные — результаты социологического опроса Центра Разумкова. Опрос по заказу ZN.UA проводился с 23 по 28 июня 2023 года методом face-to-face в 22 областях Украины и г. Киеве. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.