The Hill: США ищут потенциальных шпионов во власти России

США и их союзники пытаются использовать трещины во власти президента России Владимира Путина, вербуя российских чиновников для шпионажа в пользу Запада. Эти усилия приобретают новую актуальность после шокирующего, но непродолжительного мятежа Евгения Пригожина – бывшего союзника Путина, который в конце прошлого месяца развернул свою частную военную компанию «Вагнер» против Кремля, сообщает Зеркало недели.

Директор ЦРУ Уильям Бернс в своем призыве к рекрутам среди российских элит заявил, что раскол предоставил возможность, «которая бывает раз в поколение», чтобы использовать трещины в высших эшелонах Москвы.

«Я думаю, что Путину уже немного беспокойно и он оглядывается через плечо» , - цитирует The Hill слова Бернса, которые он сказал в четверг, когда выступал на Аспенском форуме по безопасности.

Комментарии директора ЦРУ последовали за редкосной речью в начале этой недели директора британской службы внешней разведки МИ6, повторившего призыв к россиянам, которые «шокированы» войной Путина против Украины, обратиться к западным разведкам.

«Сегодня есть много россиян, которые молчат, но в ужасе, глядя на то, как их армия разрушает украинские города, выгоняет невинные семьи из их домов и похищает тысячи детей» , – сказал директор МИ6 Ричард Мур в Праге.

«Я приглашаю их сделать то, что другие уже сделали за последние 18 месяцев и объединить усилия с нами. Наша дверь всегда открыта» , - добавил он.

Эти публичные заявления основываются на предыдущих усилиях разведывательных служб, в частности, ЦРУ и ФБР, которые пытались обратиться к россиянам, недовольным путинской войной.

По словам Бернса, видеоролик ЦРУ, опубликованный в мае в Telegram, в котором россиянам рассказывали, как они могут незаметно связаться с американским шпионским агентством, набрал 2,5 миллиона просмотров за первую неделю своего существования. В русскоязычном видео показано, как вымышленные россияне принимают тяжелое решение связаться с ЦРУ и демонстрируют, как использование порталов в "секретном интернете" может помочь защитить их коммуникации от слежки.

«В сегодняшней России очень сложно выражать свое мнение, а если говорить правду, это часто влечет за собой серьезные последствия» , – сказал The Hill сотрудник ЦРУ на условиях анонимности.

«ЦРУ хочет знать правду о России, и мы ищем людей, которые заслуживают доверия и могут рассказать ее нам, и с которыми мы можем безопасно общаться» , – добавил собеседник издания.

Цель состоит в том, чтобы выйти на российских чиновников, служащих в критически важных областях, таких как армия, разведывательные службы, разработка технологий или на деловых партнеров, связанных с этими отраслями.

«Люди также могут не отдавать себе отчет, что то, что они знают, имеет для нас большую ценность. Нас интересуют научные исследования, военные и кибер-технологии, финансовая информация, источники ценных данных и внешнеполитические секреты» , – объяснил сотрудник ЦРУ, отметив, что информация о высшем руководстве и российской экономике также ценится.

Россияне, решающие выступить против Путина и его правительства, сталкиваются с огромными опасностями. Директор по исследованиям организации Freedom House Яна Гороховская отметила, что уничтожение Россией почти всех политических свобод сделало высказывания любым способом крайне опасным.

«Осталось очень мало пространства для агитации, и Кремль очень строго наказывает людей за любые высказывания против войны, включая анонимные комментарии о том, что это война и что российские солдаты не должны погибать так. За это люди получают тюремные сроки. Цена за высказывание сейчас намного выше, чем 20 лет назад» , – сказала она.

Тайные и публичные оппоненты власти становятся объектами покушений и получают непомерные тюремные сроки. В 2018 году бывший сотрудник российской военной разведки Сергей Скрипаль, действовавший как двойной агент Великобритании, пережил попытку отравления российскими спецслужбами.

В апреле российский оппозиционный активист Владимир Кара-Мурза был признан виновным в государственной измене и приговорен к 25 годам тюрьмы за сопротивление российской войне против Украины. Этот приговор Государственный департамент подверг критике как акт репрессий со стороны Кремля. А заключенному лидеру оппозиции Адексею Навальному, пережившему покушение в августе 2020 года, грозит 20-летний срок заключения по обвинениям в экстремизме, которые он и его сторонники критикуют как попытки заставить подавить инакомыслие.

«Каждый в России знает, что ищущий справедливости в суде абсолютно беззащитен. Споры разрешаются с помощью торга, авторитета, подкупа, обмана, измены и других реальных механизмов, а не с помощью какого-то закона» , – сказал Навальный в заявлении из тюрьмы, которое зачитали его сторонники.

Бернс в своем выступлении в Аспене назвал Путина «апостолом возмездия» и пошутил, что Пригожину лучше нанять личного дегустатора. Паранойя Путина, похоже, распространяется и на его свиту. Российский генерал Сергей Суровикин исчез из виду общественности после того, как стало известно, что он, возможно, знал о планах мятежа Пригожина.

«Атмосфера паранойи очень плохо влияет на любую организацию. Вы не делитесь информацией должным образом, вы не доверяете людям, вы увольняете людей и т.д.» , – объяснил старший научный сотрудник проекта «Транснациональные угрозы» в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) Дэниел Байман.

«Вероятно, есть многие российские чиновники, огорченные войной, могут иметь сложное финансовое положение (а значит, быть более открытыми к финансовым стимулам) или по другим причинам более склонны рассматривать возможность шпионажа, чем в прошлом. Так что могут быть потенциальные случайные люди» , - добавил эксперт.

Но Байман отметил, что даже если попытка вербовки шпионов провалится, «все равно появится впечатление, что существует много потенциальных шпионов США/Великобритании и т.д.».

В вербовочной кампании ЦРУ прямо не сказано о финансовых выгодах, хотя программа Госдепартамента «Награда за правосудие» предусматривает значительную компенсацию за полезные разведывательные данные, касающиеся ряда приоритетов национальной безопасности США. Однако главным мотивом, похоже, стало влияние.

Глава МI6 Мур сказал, что цель британских спецслужб - вербовать россиян, которые могут «помочь нам положить конец кровопролитию в Украине», а не обязательно свергнуть Путина.

«Мы ничего не можем поделать с происходящим в России. Происходящее в России, в конечном счете, зависит от россиян» , - сказал Мур в интервью изданию Politico после своего выступления.

Бернс в своем выступлении в Аспене заявил, что США и Великобритания «преследуют одну и ту же цель». Но представитель ЦРУ, говоривший с The Hill, сказал, что ведомство также хочет знать, что происходит внутри России.

«Мы по-прежнему сосредоточены на получении информации о вторжении России в Украину, но мы также признаем, что это вторжение – симптом более широких проблем в российской системе, и поэтому мы также ищем более широкую информацию о России» , – рассказал собеседник издания.

А на что может рассчитывать кто-то, кто решит обратиться r ЦРУ?