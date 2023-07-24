Каховскую ГЭС могут и не отстраивать: в "Укргидроэнерго" назвали условия
Каховскую ГЭС могут не отстраивать, если удастся решить ряд технических вопросов, связанных с опустошением Каховского водохранилища, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщают в "Укргидроэнерго".
"Если мы сможем решать эти вопросы без восстановления Каховской ГЭС, то тогда можно будет обсуждать, есть ли целесообразность строительства гидроэлектростанции. Однако пока (восстановление - ред.) ГЭС - единственное решение этих проблем", - отметил Игорь Сирота.
Так, среди проблем, которые придется решить, в компании называют:
- покрытие дефицита воды в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях, которые зависели от поставок из Каховского водохранилища;
- потери оросительной системы, которая питалась из водохранилища и водоснабжения Крыма после деоккупации;
- обеспечение водой прудов охладителей Запорожской АЭС (полноценный запуск станции после деоккупации невозможен без восстановления Каховского водохранилища)
- обеспечение речного судоходства по Днепру (сейчас глубина на месте Каховского водохранилища снизилась примерно на 14 метров).
Напоминаем:
В начале июля глава Офиса президента Андрей Ермак показал ужасное обмеление на Днепре в районе расположенной в Запорожье Днепровской ГЭС. Фото демонстрируют, что по дну реки на этом участке можно передвигаться пешком.