Каховскую ГЭС могут и не отстраивать: в "Укргидроэнерго" назвали условия

Каховскую ГЭС могут не отстраивать, если удастся решить ряд технических вопросов, связанных с опустошением Каховского водохранилища, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщают в "Укргидроэнерго".

"Если мы сможем решать эти вопросы без восстановления Каховской ГЭС, то тогда можно будет обсуждать, есть ли целесообразность строительства гидроэлектростанции. Однако пока (восстановление - ред.) ГЭС - единственное решение этих проблем", - отметил Игорь Сирота.

Так, среди проблем, которые придется решить, в компании называют:

покрытие дефицита воды в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях, которые зависели от поставок из Каховского водохранилища;

потери оросительной системы, которая питалась из водохранилища и водоснабжения Крыма после деоккупации;

обеспечение водой прудов охладителей Запорожской АЭС (полноценный запуск станции после деоккупации невозможен без восстановления Каховского водохранилища)

обеспечение речного судоходства по Днепру (сейчас глубина на месте Каховского водохранилища снизилась примерно на 14 метров).

Напоминаем:

В начале июля глава Офиса президента Андрей Ермак показал ужасное обмеление на Днепре в районе расположенной в Запорожье Днепровской ГЭС. Фото демонстрируют, что по дну реки на этом участке можно передвигаться пешком.