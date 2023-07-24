Оккупанты второй раз за день перекрыли Крымский мост для автотранспорта
Российские оккупанты во второй раз за день остановили движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту, говорят, это временно, но о причинах не сообщают, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит созданный оккупантами Telegram-канал о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто".
Сообщается, что находящихся на мосту и в зоне осмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Что предшествовало:
- Россияне сегодня уже перекрывали движение на мосту 24 июля в 7 утра.
- Президент Владимир Зеленский заявлял, что Крымский мост для Украины является законной целью, ведь по нему оккупанты перевозят оружие. По его словам, эта цель должна быть "нейтрализованной".