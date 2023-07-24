Минкульт: В Одессе повреждены 29 памятников архитектуры из-за ночной атаки РФ
В результате российского обстрела Одессы 23 июля по предварительным оценкам Одесского городского совета повреждено 29 памятников национального и местного значения, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает Министерство культуры Украины.
В частности, среди них есть здания XIX-XX столетия:
- дом Чижевича;
- дом Папудовой;
- дом Заблудовского;
- дом Гагарина;
- дом Януша;
- дом Ждановой;
- дом Рассель дель Турко;
- дом Масса;
- особняк Манук-Бея;
- дом Ковалевского;
- дом Порро;
- дом Машевского и другие.
"Россияне намеренно направили свои ракеты на находящийся под защитой ЮНЕСКО исторический центр Одессы! Все, что утомленным трудом создавалось крупными архитекторами, уничтожается сейчас циничными извергами", — написал глава областной военной администрации Олег Кипер.
Как сообщалось, в ближайшее время ЮНЕСКО направит в Одессу миссию для предварительной оценки ущерба, нанесенного культурным объектам во время российской ракетной атаки.