Минкульт: В Одессе повреждены 29 памятников архитектуры из-за ночной атаки РФ

Минкульт: В Одессе повреждены 29 памятников архитектуры из-за ночной атаки РФ
Фото: Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova

В результате российского обстрела Одессы 23 июля по предварительным оценкам Одесского городского совета повреждено 29 памятников национального и местного значения, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Министерство культуры Украины.

В частности, среди них есть здания XIX-XX столетия:

  • дом Чижевича;
  • дом Папудовой;
  • дом Заблудовского;
  • дом Гагарина;
  • дом Януша;
  • дом Ждановой;
  • дом Рассель дель Турко;
  • дом Масса;
  • особняк Манук-Бея;
  • дом Ковалевского;
  • дом Порро;
  • дом Машевского и другие.
"Россияне намеренно направили свои ракеты на находящийся под защитой ЮНЕСКО исторический центр Одессы! Все, что утомленным трудом создавалось крупными архитекторами, уничтожается сейчас циничными извергами", — написал глава областной военной администрации Олег Кипер.

Как сообщалось, в ближайшее время ЮНЕСКО направит в Одессу миссию для предварительной оценки ущерба, нанесенного культурным объектам во время российской ракетной атаки.

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