Politico: Китай тайно продал России беспилотников на более чем $100 млн

Китай несмотря на собственные призывы к миру за последний год активно наращивал торговлю товарами двойного назначения с Россией, помогая Москве, среди прочего, импортировать подсанкционные западные технологии, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в публикации Politico на основе анализа таможенных данных.

Как свидетельствуют данные российской, китайской и украинской таможен, в этом году Россия импортировала из Китая беспилотников на сумму более 100 миллионов долларов, что в тридцать раз больше, чем Украина.

А китайский экспорт в РФ керамики – компонента, используемого в бронежилетах – увеличился на 69% до более 225 миллионов долларов, тогда как в Украину – упал на 61%, до всего лишь пяти миллионов.

Импорт китайских товаров двойного назначения в Россию часто осуществляется через компании-однодневки, созданные для сокрытия торговой деятельности. К примеру, одна из них – "Сильва" со штаб-квартирой в Бурятии, созданная в сентябре 2022 года – заказала у шанхайской компании Shanghai H Win по 100 тысяч бронежилетов и касок.

В случае беспилотников китайский производитель – компания DJI – утверждает, что разорвала связи с Россией и "активно препятствует использованию своих товаров в боевых действиях".

Тем не менее, Politico удалось найти контракт китайской компании Iflight за октябрь 2022 года на поставку дронов DJI через другую компанию в Гонконге в Россию.

Как отмечает издание, торговля бронежилетами, дронами и тепловизорами между Китаем и Россией подчеркивает уязвимость санкций Запада, поскольку это оборудование входит в размытую категорию "товаров двойного назначения".

Напомним, на прошлой неделе советник президента Франции Эмманюэль Бонн заявил, что Парижу известны факты, которые могут указывать на определенную помощь Китая России в ее войне против Украины.