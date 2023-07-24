Россия отреагировала на удары по Москве и Крыму
Министерство иностранных дел РФ пригрозило "жесткими мерами" в ответ на недавние атаки на Москву и оккупированный россиянами Крым, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит заявление на сайте российского МИДа.
"Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры".
Министерство утверждает, что удары по Москве рано утром 24 июля были лишь "попытками атаки" с помощью "двух украинских беспилотных летательных аппаратов" и что российские средства радиоэлектронной борьбы эти атаки пресекли, в результате чего БПЛА якобы потерпели крушение. Серьезных разрушений, по версии МИДа, якобы нет, а два здания, которые были повреждены, якобы нежилые.
Сообщается также, что 24 июля "беспилотник вертолетного типа без взрывного устройства" упал на территорию центрального кладбища Зеленоградского округа Москвы.
Кроме того, пишет МИД, в ночь на 24 июля "была пресечена попытка киевского режима атаковать объекты в Крыму 17 беспилотниками". Опять утверждается, что все БПЛА были обезврежены средствами РЭБ и ПВО, но, несмотря на это, было "зафиксировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе".
Внешнеполитическое ведомство утверждает, что якобы ответственность за эти атаки уже взяла на себя Украина.
Что предшествовало:
- Утром 24 июля российские СМИ и telegram-каналы сообщили об атаке беспилотников на Москву. Было повреждено здание рядом с Министерством обороны РФ, еще один дрон попал в московский бизнес-центр.
- Собеседник УП в секторе безопасности и обороны Украины сообщал, что ночная атака беспилотников на столицу России была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.
- Также утром в понедельник Аксенов заявил о попадании в склад боеприпасов оккупантов в Джанкойском районе оккупированного Крыма.
- Аналогичное поражение склада боеприпасов случилось в Крыму двумя днями ранее, только в Красногвардейском районе. Началась детонация.
- 19 июля при таинственных обстоятельствах произошел взрыв и пожаре на складе боеприпасов в Кировском районе оккупированного полуострова. Детонация продолжалась не один день.