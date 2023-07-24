Россия отреагировала на удары по Москве и Крыму

Министерство иностранных дел РФ пригрозило "жесткими мерами" в ответ на недавние атаки на Москву и оккупированный россиянами Крым, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит заявление на сайте российского МИДа.

"Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры".

Министерство утверждает, что удары по Москве рано утром 24 июля были лишь "попытками атаки" с помощью "двух украинских беспилотных летательных аппаратов" и что российские средства радиоэлектронной борьбы эти атаки пресекли, в результате чего БПЛА якобы потерпели крушение. Серьезных разрушений, по версии МИДа, якобы нет, а два здания, которые были повреждены, якобы нежилые.

Сообщается также, что 24 июля "беспилотник вертолетного типа без взрывного устройства" упал на территорию центрального кладбища Зеленоградского округа Москвы.

Кроме того, пишет МИД, в ночь на 24 июля "была пресечена попытка киевского режима атаковать объекты в Крыму 17 беспилотниками". Опять утверждается, что все БПЛА были обезврежены средствами РЭБ и ПВО, но, несмотря на это, было "зафиксировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе".

Внешнеполитическое ведомство утверждает, что якобы ответственность за эти атаки уже взяла на себя Украина.

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