СБУ разоблачила еще 11 окупантов, которые убивали людей вблизи Бучи

Служба безопасности Украины объявила подозрения 11 российским военнослужащим, причастным к убийствам мирных жителей во время оккупации Бучи Киевской области, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Служба безопасности.

"Служба безопасности установила личности еще 11 российских военных, которые совершали военные преступления в период временной оккупации части Киевщины. Ими оказались военнослужащие 1-го взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии ВС РФ" , — говорится в сообщении.

Во время захвата с. Мотыжин Бучанского района они проводили карательные мероприятия на территории населенного пункта. В одном из таких "рейдов" фигуранты двигались в колонне бронетехники РФ и открыли огонь по двум легковым автомобилям с мирными жителями. В результате обстрела погибли шесть украинцев – оба водителя и пассажиры.

По данным следствия, преступными действиями командовал командир отделения лейтенант Александр Рыбас.

А непосредственно выполняли его указание:

лейтенант Сергей Тихоньких;

сержант Валех Еминов;

сержант Антон Буренок;

младший сержант Дмитрий Галсанов;

младший сержант Владислав Матвеев;

ефрейтор Роман Игумнов;

ефрейтор Захар Петров;

рядовой Геннадий Плотников;

рядовой Николай Бушуев;

военнослужащий Трофим Иванов.

Следователи СБУ сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).

Как сообщалось, в мае правоохранители установили личность еще двух российских военных, которые расстреливали гражданских во время оккупации Бучи.