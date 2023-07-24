СБУ разоблачила еще 11 окупантов, которые убивали людей вблизи Бучи
Служба безопасности Украины объявила подозрения 11 российским военнослужащим, причастным к убийствам мирных жителей во время оккупации Бучи Киевской области, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает Служба безопасности.
"Служба безопасности установила личности еще 11 российских военных, которые совершали военные преступления в период временной оккупации части Киевщины. Ими оказались военнослужащие 1-го взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии ВС РФ", — говорится в сообщении.
Во время захвата с. Мотыжин Бучанского района они проводили карательные мероприятия на территории населенного пункта. В одном из таких "рейдов" фигуранты двигались в колонне бронетехники РФ и открыли огонь по двум легковым автомобилям с мирными жителями. В результате обстрела погибли шесть украинцев – оба водителя и пассажиры.
По данным следствия, преступными действиями командовал командир отделения лейтенант Александр Рыбас.
А непосредственно выполняли его указание:
лейтенант Сергей Тихоньких;
сержант Валех Еминов;
сержант Антон Буренок;
младший сержант Дмитрий Галсанов;
младший сержант Владислав Матвеев;
ефрейтор Роман Игумнов;
ефрейтор Захар Петров;
рядовой Геннадий Плотников;
рядовой Николай Бушуев;
военнослужащий Трофим Иванов.
Следователи СБУ сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).
Как сообщалось, в мае правоохранители установили личность еще двух российских военных, которые расстреливали гражданских во время оккупации Бучи.