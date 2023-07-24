Посол США об атаках на порты: Россия обострила войну против украинцев
Посол Соединенных Штатов в Киеве Бриджит Бринк отметила, что Россия снова обострила войну против Украины и глобальной продовольственной безопасности, сообщает Европейская правда.
Об этом сообщила Бриджит Бринк в Twitter.
По словам Бринк, "Россия снова обострила свою войну против украинцев, их средств к существованию и глобальной продовольственной безопасности".
"В то время как атаки РФ на порты и зерновые хранилища наносят еще один удар по Украине и наиболее уязвимым странам мира, мы будем продолжать поддерживать Украину в экспорте продовольствия тем, кто в нем нуждается", – пообещала Бринк.
Ранее украинское оперативное командование "Юг" сообщило, что ночью 24 июля российские военные нанесли очередной удар по Одесской области. По данным украинских военных, целью атаки стала портовая инфраструктура Дуная.
В результате ударов разрушен ангар с зерном, повреждены резервуары для хранения других грузов. В одном из производственных помещений возник пожар.
Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил, что во время атаки пострадали шесть сотрудников порта. Четырех госпитализировали с ранениями.
Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал последние обстрелы РФ серьезной угрозой для безопасности Черного моря.
Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы осудило атаку России на портовую инфраструктуру Дуная в Одесской области.