Посол США об атаках на порты: Россия обострила войну против украинцев

Посол Соединенных Штатов в Киеве Бриджит Бринк отметила, что Россия снова обострила войну против Украины и глобальной продовольственной безопасности, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила Бриджит Бринк в Twitter.

По словам Бринк, "Россия снова обострила свою войну против украинцев, их средств к существованию и глобальной продовольственной безопасности".

Russia again escalated its war on Ukrainians, their livelihoods, and global food security. While Russia's attacks on ports and grain storage strike another blow to Ukraine and the world's most vulnerable, we will continue supporting Ukraine in exporting food to those who need it. pic.twitter.com/gX1zEdYyxj — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 24, 2023

"В то время как атаки РФ на порты и зерновые хранилища наносят еще один удар по Украине и наиболее уязвимым странам мира, мы будем продолжать поддерживать Украину в экспорте продовольствия тем, кто в нем нуждается", – пообещала Бринк.

Ранее украинское оперативное командование "Юг" сообщило, что ночью 24 июля российские военные нанесли очередной удар по Одесской области. По данным украинских военных, целью атаки стала портовая инфраструктура Дуная.

В результате ударов разрушен ангар с зерном, повреждены резервуары для хранения других грузов. В одном из производственных помещений возник пожар.

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил, что во время атаки пострадали шесть сотрудников порта. Четырех госпитализировали с ранениями.

Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал последние обстрелы РФ серьезной угрозой для безопасности Черного моря.

Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы осудило атаку России на портовую инфраструктуру Дуная в Одесской области.