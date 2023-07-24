В Мариуполе оккупанты заминировали все мосты: готовятся к битве – мэрия
Российские захватчики заминировали все мосты в Мариуполе и обустроили возле каждого из них оборонительные сооружения, сообщает Украинская правда.
Об сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
"Теперь проход по мостам ограничен, а территория оборонительных сооружений обнесена забором. Несмотря на все бла-бла-бла пропаганды россияне реально и прочно готовятся к неизбежной битве за Мариуполь".
Ранее Андрющенко сообщал, что через Мариуполь в направлении Бердянска наблюдается наибольшее с начала лета движение военной техники и живой силы оккупантов.