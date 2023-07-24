Сводка Генштаба: россияне атаковали под Марьинкой и Бахмутом

За сутки Силы обороны Украины отразили атаки российских окупантов на Бахмутском и Марьинском направлениях, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 24 июля.

В течение суток враг нанес 1 ракетный и 58 авиационных ударов, совершил более 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди детей и гражданского населения, разрушения и повреждения получила портовая инфраструктура и пункты хранения зерна на юге Украины, жилые дома и другая инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло 23 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационные удары в районах н.п. Гурьев Казачок и Песчаное Харьковской области. Из минометов и артиллерии обстреляны районы более 15 населенных пунктов, в частности: северо-восточнее Леоновки Черниговской области; восточнее Бояро-Лежачей, Угроедов, юго-восточнее Поповки Сумской области и Басов, Гурьев Казачок, Гранов, Песчаное, Казачья Лопань, Гатище Харьковской области.

На Купянском направлении авиаудары фиксировались возле Тернов, Ольшаной, Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двуречная, Западное, Купянск, Отрадное Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Лимана, Ямполя, Северска, Спорного, Раздолевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись н.п. Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах северо-западнее Орехово-Василовки, южнее Ивановского и западнее Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Дилиевки и Предтечино Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Богдановка, Ивановское, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского Донецкой области. Противник нанес авиационные удары возле Новокалинового, Авдеевки, Невельского Донецкой области. В то же время, осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевки, Ласточкино, Водяного, Первомайского и Карловки Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Враг совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровки, Марьинки, Победы, Георгиевки, Максимилиановки Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Ровного Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Парасковеевки, Новомихайловки, Угледара, Благодатного Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова, Лобкового Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 30 населенным пунктам, среди них Гуляйполе, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степногорск Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Качкаровка, Казачье Херсонской области и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 по зенитно-ракетным комплексам противника. В течение суток нашими защитниками были уничтожены 3 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136".

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 4 пункта управления, 3 средства противовоздушной обороны, 9 артиллерийских средств на огневых позициях и 4 станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.