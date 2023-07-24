Reuters: Северная Корея снова запустила две баллистические ракеты

Северная Корея запустила две баллистические ракеты в море у своего восточного побережья вечером в понедельник – через несколько часов после того, как американская атомная подводная лодка прибыла на военно-морскую базу в Южной Корее, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Reuters.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, КНДР запустила две баллистические ракеты. Министерство обороны Японии сообщило о запуске Северной Кореей по меньшей мере одной баллистической ракеты.

Тип ракеты военные пока не уточнили.

Напомним, что только в минувшие выходные КНДР осуществила испытательные пуски крылатых ракет, за три дня до этого – запустила в Японское море две баллистические ракеты малой дальности, а на прошлой неделе – свою новейшую межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-18.

Сеул и Вашингтон усилили оборонное сотрудничество в ответ на северокорейские ракетные испытания, осуществляя совместные военные учения с привлечением новейших стелс-самолетов и американских стратегических средств.

На этом фоне впервые с 1980-х годов на военно-морскую базу на юге Южной Кореи прибыла атомная подводная лодка США. Она участвует в тайной оперативной миссии и должна служить средством ядерного сдерживания Пхеньяна.

Ранее Северная Корея заявляла, что развертывание американской подводной лодки "может подпадать под условия" применения Пхеньяном ядерного оружия.