Зеленский провел Ставку: решали как ответить России за Одессу и зерно

Верховный главнокомандующий и президент Владимир Зеленский провел Ставку, где, среди прочего, обсудили ответ на "варварские российские удары" по зерновой инфраструктуре и культурному наследию, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Зеленский в Telegram.

По его словам, также на заседании обсудили актуальную ситуацию на фронте и планирование наступательных и оборонительных действий Украины.

Кроме того, поднимался вопрос разблокирования Черного моря и "зернового коридора".

Докладывали главком Валерий Залужный, командующие Сырский и Тарнавский, начальник ГУР Буданов и вице-премьер Кубраков.

"Результаты будут ощутимы".