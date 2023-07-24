Зеленский провел Ставку: решали как ответить России за Одессу и зерно
Верховный главнокомандующий и президент Владимир Зеленский провел Ставку, где, среди прочего, обсудили ответ на "варварские российские удары" по зерновой инфраструктуре и культурному наследию, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Зеленский в Telegram.
По его словам, также на заседании обсудили актуальную ситуацию на фронте и планирование наступательных и оборонительных действий Украины.
Кроме того, поднимался вопрос разблокирования Черного моря и "зернового коридора".
Докладывали главком Валерий Залужный, командующие Сырский и Тарнавский, начальник ГУР Буданов и вице-премьер Кубраков.
"Результаты будут ощутимы".