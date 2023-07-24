Под Бахмутом из-за атаки российского дрона ранен журналист AFP
Журналист французского издания AFP Дилан Коллинз получил осколочные ранения в результате атаки российского дрона в районе Бахмута Донецкой области, сообщает Деловая столица.
Об этом написала журналистка AFP Стефани Юсеф в Twitter.
По ее словам, Коллинз получил ранения во время съемки репортажа на позициях украинских артиллеристов.
"Дилан Коллинз, гражданин США, базирующийся в Ливане, но находившийся в командировке в Украине, получил многочисленные ранения во время атаки в лесном массиве недалеко от Бахмута", — написала Юсеф.
Она уточнила, что журналист госпитализирован в ближайшую больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Теперь он в сознании и общается с коллегами.
"Мы расследуем все обстоятельства этого инцидента. Наши мнения с Диланом и его близкими", — привела журналист слова директора AFP в Европе Кристин Бухагиар.