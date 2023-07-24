Под Бахмутом из-за атаки российского дрона ранен журналист AFP

Журналист французского издания AFP Дилан Коллинз получил осколочные ранения в результате атаки российского дрона в районе Бахмута Донецкой области, сообщает Деловая столица.

Об этом написала журналистка AFP Стефани Юсеф в Twitter.

По ее словам, Коллинз получил ранения во время съемки репортажа на позициях украинских артиллеристов.

"Дилан Коллинз, гражданин США, базирующийся в Ливане, но находившийся в командировке в Украине, получил многочисленные ранения во время атаки в лесном массиве недалеко от Бахмута" , — написала Юсеф.

Она уточнила, что журналист госпитализирован в ближайшую больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Теперь он в сознании и общается с коллегами.