В Украине ликвидировали еще одного российского полковника: что известно

Украинские военные ликвидировали российского полковника Евгения Вашунина, который командовал "Ленинградским полком", сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Фонтанка со ссылкой на председателя Законодательного собрания Петербурга Александра Бельского.

По его словам, Вашунин был смертельно ранен 14 июля, когда вместе с отрядом попытался помочь оккупантам "Шторма", которые оказались в окружении.

Он утверждает, что полковник с группой поддержки выдвинулись навстречу отряду. Их движение было замечено украинскими военными и начался бой. В ходе столкновения полковник Вашунин был "отсечен" от однополчан и серьезно ранен. Он скончался.

"Фонтанка" сообщает, что "Ленинградский полк" сформирован преимущественно из петербургских мобилизованных.