РФ обстреляла Константиновку: погиб ребенок, еще шестеро ранены

Российские военные обстреляли кассетными боеприпасами город Константиновка Донецкой области - погиб ребенок, еще по меньшей мере шестеро гражданских ранены, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

Около 19:00 россияне открыли огонь по местному водоему, на берегу которого отдыхали люди. Обстрел велся кассетными боеприпасами из РСЗО "Смерч".

"По меньшей мере семь гражданских получили ранения в результате обстрела Константиновки. Среди раненых - четверо детей: 5-ти, 11-ти и 12-летние девочки и 11-летний мальчик. Один ребенок в тяжелом состоянии".

Позже Кириленко сообщил, что тяжело раненого ребенка спасти не удалось.